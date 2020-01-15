Тбилиси, , 15:42 — REGNUM Торжественную церемонию по передаче 80 карет скорой помощи Тбилисскому центру медпомощи провел мэр грузинской столицы Каха Каладзе 15 января, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, на церемонии также присутствовали глава минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе и директор Центра координации чрезвычайных ситуаций и оказания неотложной помощи Автандил Талаквадзе.

Каладзе отметил, что сфера здравоохранения — одно из главных направлений для столичных властей. Он также рассказал, что с января 2020 года Тбилисский центр скорой медпомощи начал подчиняться не столичным властям, а министерству здравоохранения. Мэр Тбилиси пожелал успехов Тикарадзе и напомнил, что при проведении реформ все не могут быть довольными.