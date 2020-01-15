Андроповский район, , 15:35 — REGNUM Останки солдата Великой Отечественной войны Николая Проценко, найденные в Новгородской области, предали земле на Ставрополье. Красноармейца захоронили на его малой родине — в селе Алексеевском Андроповского района, сообщил 15 января губернатор края Владимир Владимиров.

«Еще один солдат Великой Отечественной, наконец, вернулся с войны. <…> Огромное спасибо всем, кто ведет поисковую работу, кто помогает ставропольским воинам обретать покой в родной земле», — написал Владимиров на своей Instagram-странице.

Как сообщало ИА REGNUM, Проценко Николай Игнатьевич 1908 года рождения погиб в Новгородской области в ноябре 1942 года. Останки солдата были найдены поисковым отрядом «СКИФ», а имя красноармейца установили по солдатскому медальону и записке с адресом. В конце декабря 2019 года останки и личные вещи ставропольца привезли на его малую родину.

Читайте ранее в этом сюжете: На Ставрополье предадут земле останки красноармейца, найденные в Новгороде