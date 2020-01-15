Бишкек, , 15:26 — REGNUM Несколько депутатов на заседании парламента Киргизии выступили с предложением ужесточить наказание для преступников, осужденных за изнасилование несовершеннолетних, передает «Вечерний Бишкек».

По мнению депутата Айнуру Алтыбаевой, в республике необходимо сделать более жестким наказание за семейное насилие, а насильников детей нужно приговаривать к пожизненному лишению свободы или к смертной казни.

В свою очередь депутат Исхак Масалиев заявил, что поддерживает идею введения смертной казни для тех, кто насилует несовершеннолетних.

По его словам, такая альтернатива лучше, чем приговор в виде пожизненного срока. Поскольку государству не придется долгие годы кормить насильников, содержащихся в тюрьмах.