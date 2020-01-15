Тбилиси, , 15:37 — REGNUM Как будет меняться погода не территории Грузии до 18 января рассказали синоптики журналистам агентства «ИнтерпрессНьюс».

По данным Национального агентства окружающей среды, 16 января в Западной Грузии температура воздуха днем будет от +7 до +12 °С. Осадков не ожидается, но погоду испортит ураганный восточный ветер, скорость которого достигнет 20−25 м/с. В Восточной Грузии возможно выпадение снега, температура воздуха опустится до 0 °C. В Тбилиси ожидается снег и туман, термометры днем покажут +3°С.

17 января, согласно прогнозу, погода во всех регионах страны сохранится такой же, как накануне, за исключением того, что в районах Западной Грузии усилится ветер.

18 января в Западной Грузии выпадут осадки, в восточной части страны похолодает местами до — 8 °C, а в столице установится теплая солнечная погода, воздух прогреется днем до +7 °С.