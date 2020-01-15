Волгоград, , 15:32 — REGNUM Однокомнатные благоустроенные квартиры предоставлены 352 гражданам из числа детей-сирот в Волгоградской области в 2019 году. При этом в плановом федеральном задании необходимо было обеспечить жильём 175 человек, сообщили 15 января в пресс-службе правительства региона.

Жильё приобретено в шести городах региона и 13 районах. 239 квартир расположены в новостройках, остальные закуплены на вторичном рынке с учётом установленных требований к качеству к ремонту и внутреннему оборудованию. Более 130 человек получили временное жилье, которое предоставляется до момента передачи им отдельных квартир.

В 2020 году с помощью государства в регионе решат жилищный вопрос для порядка 350 детей-сирот при установленном министерством плане в 164 квартиры.