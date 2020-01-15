Москва, , 15:23 — REGNUM Выплату в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки, скорее всего, смогут получить только семьи, родившие третьего ребенка после 1 января 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент России Владимир Путин во время выступления перед Федеральным собранием РФ 15 января анонсировал выплату в 450 тысяч рублей для погашения ипотеки семей с тремя детьми. Комментируя это заявление, эксперт отметил, что порядок и категории получателей данной поддержки станут известны только после того, как будет разработан соответствующий нормативно-правовой акт. Однако, исходя из озвученной информации, претендовать на получение средств смогут только семье, в которых третий ребенок родился после 1 января 2020 года.

«Точно сказать не могу, но это по всему смыслу идёт в отношении тех, кто родил после 1 января 2020 года третьего ребенка. С 1 января будет действовать — то есть имеется ввиду тех, кто родил ребёнка после 1 января 2020 года. Именно о рождении ребенка, а не его наличия», — сказал Крупнов.

При этом использовать новый вид социальной помощи, вероятнее всего, можно будет и для погашения ипотечных кредитов, оформленных до 1 января 2020 года.

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