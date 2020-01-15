Москва, , 15:01 — REGNUM На сегодняшний день невозможно сказать, хватит ли выделенных средств в размере 550 млрд рублей на реализацию всех запланированных мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

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Глава федерального ведомства пояснила, что свои программы модернизации предоставили все 85 регионов России, однако они ещё пока не проработаны. Поэтому сложно сказать, сколько ресурсов ещё потребуется.

«Сейчас начинается проработка деталей, анализ и поправки. Работа будет завершена до 1 июня», — приводит РИА Новости слова министра.

Скворцова напомнила, что на национальные проекты в сфере здравоохранения выделено свыше 1,3 трлн рубей и плюс 550 млрд рублей — на совершенствование первичного звена.

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«Возможно, этого и не полностью достаточно. Но то, что это очень существенный объём финансовый, который позволит многое нам сделать, — сомнений в этом нет», — подчеркнула глава Минздрава РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января в ежегодном послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин указал на необходимость заняться решением жилищных проблем фельдшеров и врачей, особенно в сёлах. Глава государства уточнил, что в 2020 году на модернизацию первичного звена здравоохранения планируется выделить 550 млрд рублей. 90% этих средств — это федеральные ресурсы. Сама модернизация будет запущена 1 июля.

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