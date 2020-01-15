Москва, , 15:10 — REGNUM Депутат Госдумы и бывший профессиональный спортсмен Николай Валуев отметил, что в обществе давно растет запрос на изменение Конституции. Такое заявление он сделал, отвечая на вопросы журналистов после Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

«Сегодня президент недвусмысленно дал понять, что мы это изменение [Конституции, — прим. ред.] готовы сделать, мы созрели к тому, чтобы внести изменения», — сказал он.

Также он прокомментировал тему двойного гражданства представителей власти, отметив, что «контроль за народными избранниками, министрами и всеми остальными [федеральными чиновниками — прим. ред.], с точки зрения их фактической принадлежности [к России — прим. ред.]» , — это очень важный вопрос. По мнению Валуева, человек, который не собирается жить в стране, не может ей управлять.

Депутат поддержал слова Путина о том, что все конституционные изменения в России должны проводиться только с согласия народа.