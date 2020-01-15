Москва, , 14:58 — REGNUM То, что президент РФ Владимир Путин сказал во время своего послания Федеральному собранию, было беспрецедентно, считает доктор социологических наук Ольга Крыштановская. Об этом она заявила в эфире программы «Время покажет» на Первом канале 15 января.

«У меня ощущение, что сказанное было беспрецедентно, — отметила социолог. — Часть людей, конечно, скептично настроена, но очень большая часть серьёзно призадумается и изменит свой подход. Здесь дело не только в деньгах. Дело в ценностях. Сейчас подход другой: он сказал, что для нас главная ценность — это семья. И что помощь будет идти через семью. Мы должны жениться и растить детей, и в этом залог нашего благополучия. Ещё один важный момент — он говорил об образовании. Была сказана беспрецедентная вещь, что большие бюджетные средства будут направлены на бесплатное образование в регионах».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы Алдар Дамдинов («Единая Россия») назвал послание президента Владимира Путина Федеральному собранию воодушевляющим, особенно в части образования.