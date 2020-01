Монреаль, Канада, , 14:56 — REGNUM Разработчики из Ubisoft 14 января выпустили на своём YouTube-канале трейлер нового события для игры Rainbow Six Siege. Оно называется Road to Six Invitational 2020.

По сюжету события, лучшие оперативники со всего мира приезжают на «Стадион», чтобы тренироваться и соревноваться друг с другом. Сообщается, что игроки смогут присоединяться к ним по выходным в течение пяти недель.

Напомним, чемпионат Six Invitational — это главное соревновательное событие (чемпионат мира) в киберспортивной Rainbow Six Siege. В 2020 году оно стартует 7 февраля в Монреале (Канада).

