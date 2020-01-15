Ставрополь, , 14:58 — REGNUM Трое жителей Ростовской области предстанут перед судом на Ставрополье по обвинению в убийстве ветерана Великой Отечественной войны. Молодым людям (1998 и 1994 годов рождения) также вменяют в вину разбойное нападение и мошенничество, сообщили ИА REGNUM 15 января в пресс-службе СК РФ по Ставропольскому краю.

По версии следствия, летом 2018 года один из обвиняемых устанавливал пластиковое окно в доме у 96-летней женщины — ветерана Великой Отечественной войны, проживавшей в селе Курсавке Андроповского района. При этом он узнал, что хозяйка живет одна, и выяснил размер ее пенсии.

В декабре того же года установщик окон и двое его знакомых приехали к ветерану домой, чтобы раздобыть денег. Они представились газовиками и предложили женщине бесплатно отремонтировать в доме газовое оборудование, но за материалы попросили 20 тыс. рублей. Получив деньги, злоумышленники уехали.

Спустя месяц, в январе 2019 года, обвиняемые вновь проникли в дом ветерана, на этот раз через окно. Они накрыли пожилую женщину одеялом, избили ее, после чего похитили найденные 20 тыс. рублей и скрылись. От полученных травм женщина через два дня скончалась в больнице.