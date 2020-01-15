Ташкент, , 14:47 — REGNUM Государственные нотариальные конторы Узбекистана поэтапно будут переведены в негосударственные конторы. Об этом говорится в законе о коренном реформировании системы нотариата, подписанном президентом республики 15 января.

Закон регламентирует организацию деятельности Нотариальной палаты республики, а также её основные задачи и направления деятельности. Кроме того, вводятся новые виды нотариальных действий и отменяются обязательные нотариальные удостоверения для отдельных видов сделок.

Вводится также механизм дистанционного нотариата, в том числе через видеоконференцсвязь. За счет усовершенствования системы электронного обращения к нотариусу планируется повысить оперативность нотариальных услуг.

Отметим, 9 декабря Олий Мажлис (нижняя палата парламента) Узбекистана одобрила закон о коренном реформировании нотариата. В сенате республики документ одобрили 14 декабря.

Читайте ранее в этом сюжете: Нотариусам в Узбекистане разрешат открывать частные офисы