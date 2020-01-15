Улан-Удэ, , 14:46 — REGNUM Бесплатное питание для детей должно быть, а доплату за классное руководство давно пора ввести. Об этом рассказал корреспонденту ИА REGNUM учитель математики Северобайкальской школы Цыремпил Доржиев, комментируя послание президента Владимира Путина Федеральному собранию РФ.

Он добавил впрочем, что ничего сильно воодушевляющего в речи главы государства не прозвучало.

«Я не услышал про зарплату учителей, видимо решили, что об этом сказала ранее министр образования», — отметил он.

Напомним, ранее глава минпроса Ольга Васильева заявила об изменении структуры оплаты труда педагогов.

«Мы сейчас боремся за то, чтобы 70% фонда оплаты труда учителей гарантированно уходило на оклады за одну ставку, то есть за 18 уроков в неделю», — сказала она, добавив, что только 30% должно выделяться на различные надбавки.

Однако Цыремпил Доржиев заметил, что ни министр ранее, ни Владимир Путин ничего не сказали про сроки введения базовых гарантий оплаты труда учителей. По его словам, разрабатывать чиновники могут вплоть до 2025 года.

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