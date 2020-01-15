Утрехт, Нидерланды, , 14:44 — REGNUM Соревновательный платформер SpeedRunners выйдет на гибридной консоли Nintendo Switch 23 января 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте магазина Nintendo eShop 15 января.

Разработчики предлагают игрокам оформить предварительный заказ на игру — так она обойдётся геймерам на 20% дешевле. Акция будет действовать до 22 января.

Напомним, в SpeedRunners игроки пытаются обогнать своих соперников, используя различное оружие и предметы. В игре доступен как локальный, так и сетевой мультиплеер.

Читайте ранее в этом сюжете: Новое дополнение для God Eater 3 будет посвящено монстру в обличье ребёнка