Владивосток, , 14:45 — REGNUM В Пограничном районе Приморского края подтверждён первый в 2020 году новый очаг африканской чумы свиней (АЧС). Об этом 15 января сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

«Протоколом Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора от 14 января 2020 года подтверждено наличие ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС) на территории Пограничного района», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что ДНК вируса АЧС были найдены в телах двух диких кабанов, которых обнаружили в 4,5 км от села Барано-Оренбургское в Пограничном районе Приморского края.

Кроем этого, указывается, что государственная ветеринарная инспекция Приморского края должны начать ограничительные мероприятия, которые будут препятствовать распространению АЧС и напоминается, что на территории Приморского края остается 8 очагов вируса африканской чумы свиней на территории Пожарского, Красноармейского, Пограничного и Хорольского районов.

Отметим, вирус АЧС ведет к гибели домашних свиней и диких кабанов, однако для человека он не является опасным.