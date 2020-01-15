Москва, , 14:45 — REGNUM Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал социальную часть послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию мощным импульсом для стимулирования рождаемости. Такое заявление он сделал, отвечая на вопросы журналистов после послания.

«Мы очень рады той части послания, которая касается социальных вопросов. Мне кажется, это действительно мощный-мощный будет импульс для стимулирования рождаемости», — сказал он.

Напомним, в ходе послания Путин огласил новые решения по материнскому капиталу, а также другим социальным вопросам. В частности, было предложено обеспечить горячим питанием всех школьников начальных классов, закрепить в Конституции обязательную индексацию пенсий.

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