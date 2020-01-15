Окленд, Новая Зеландия, , 14:24 — REGNUM Разработчики из Grinding Gear Games пообещали выпустить четыре новых дополнения к игре Path of Exile в 2020 году. Об этом представители компании сообщили на официальном сайте проекта 14 января.

Первое из запланированных дополнений будет анонсировано в конце февраля. Разработчики Path of Exile также отметили, что они продолжают работу над сиквелом игры и её мобильной версией.

Напомним, Path of Exile — это изометрический ролевой экшен от новозеландской компании Grinding Gear Games. Его релиз состоялся в 2013 году.

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