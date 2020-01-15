Москва, , 14:08 — REGNUM В РФ раньше делали ставку на многодетность, что обернулось недостаточным вниманием к семьям с первенцами, считает политолог Дмитрий Абзалов. Об этом он заявил 15 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, объясняя, в чем плюсы новых подходов по поддержке рождаемости, которые озвучил президент РФ Владимир Путин в рамках своего ежегодного посланию Федеральному собранию.

«Раньше у нас демографическая политика была сделана по схеме, похожей на американскую. Она заключается в том, что у нас ставка была на многодетность — то есть активно поддерживалось рождение второго, третьего ребенка. Но при всем при этом мы потеряли первенцев. Дебют. То есть когда у нас большое количество людей с большим количеством детей, но при этом очень много людей, которые поздно выходят на первого ребёнка. Либо вообще не выходят», — сказал Абзалов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам министра финансов РФ Антона Силуанова, на реализацию целого пакета экономических и социальных мер, о которых в ходе сегодняшнего ежегодного послания Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин, потребуются значительные бюджетные затраты — только в 2020 году на эти цели потребуется 400−450 миллиардов рублей дополнительных расходов бюджета.

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