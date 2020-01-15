Брянск, , 14:01 — REGNUM Первым регионом, где с 2018 года активно реализуется программа по обеспечению жильем молодых врачей, стала Брянская область. Об этом на своей странице в социальной сети написал губернатор Александр Богомаз после оглашения президентом России послания Федеральному собранию.

По словам губернатора, на поддержку молодых врачей на три года выделен один миллиард рублей из областного бюджета.

«И мы уже видим результат работы программы: к нам в область едут работать высококвалифицированные специалисты из других регионов, чтобы работать на благо наших жителей!» — отметил губернатор.

За два года реализации региональной программы медики получили уже 219 квартир.