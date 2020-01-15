Брянск, 15 января 2020, 14:01 — REGNUM Первым регионом, где с 2018 года активно реализуется программа по обеспечению жильем молодых врачей, стала Брянская область. Об этом на своей странице в социальной сети написал губернатор Александр Богомаз после оглашения президентом России послания Федеральному собранию.
По словам губернатора, на поддержку молодых врачей на три года выделен один миллиард рублей из областного бюджета.
За два года реализации региональной программы медики получили уже 219 квартир.