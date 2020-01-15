Грозный, , 13:57 — REGNUM В Чечне в 2020 году начнет работать ситуационный центр главы республики. Он создается для оперативного контроля над социально-экономической ситуацией в республике и реагирования на возможные ЧС, сообщили ИА REGNUM 15 января в пресс-службе главы и правительства региона.

Центр будет входить в структуру администрации главы и правительства Чечни. Его работу организуют с учетом необходимости осуществления взаимодействия с федеральными органами государственной власти, отметил премьер-министр Муслим Хучиев.

«Основная задача высокотехнологичного центра — обеспечение безопасности населения республики. Данный вопрос является приоритетным в деятельности главы ЧР», — написал на своей странице в соцсети глава правительства, ознакомившись с ходом работ по оснащению центра.

В настоящее время, уже установлены системы обработки видео‑ и аудиоинформации, завершена работа по подключению к единому информационному центру муниципалитетов и ряда ведомств. Подключения ждут министерства.