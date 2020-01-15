Москва, , 13:52 — REGNUM Замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия») предложил выделить несколько пилотных регионов по созданию собственной системы целевого обучения, передает корреспондент ИА REGNUM 15 января.

«Можно было бы выделить несколько пилотных регионов по созданию собственной системы целевого обучения. Это касается не только здравоохранения, но и других отраслей. Например, районы ежегодно озвучивают свою потребность в специалистах, бюджет оплачивает их обучение в вузах и колледжах. Cпециалисты, в свою очередь, должны отработать обязательные лет пять-семь после обучения, а район — создать им нормальные жилищные условия», — рассуждает парламентарий.

Молодым специалистам нужны достойные условия, тогда они будут возвращаться в районы и села, работать и создавать свои семьи, отметил Огуль.

«Главное, что в этом алгоритме стороны должны детально обозначить свою ответственность, честно выполнять свои обязательства и не искать причин их обойти. Тогда схема будет работать эффективно», — уверен депутат.

В ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил увеличивать бюджетные места в вузах в приоритетном порядке отдавать эти места в территории, где не хватает врачей, существенно изменить порядок приема в вузы по медицинским специальностям, сделав свыше 70% бюджетных мест в медвузах целевыми по специальностям «лечебное дело» и «педиатрия». По такому же принципу готовить и ординаторов.