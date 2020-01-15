Сеул, , 13:54 — REGNUM Согласно результатам опроса, проведенного в Южной Корее в сентябре 2019 года среди 130 тыс. школьников младших, средних и старших классов, 1,2% учащихся подверглись насилию в учебных заведениях. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства образования страны.

Среди них, 2,1% пришлось на учащихся младших классов, 0,8% — на учащихся средних классов и 0,3% — на учащихся старших классов.

По сравнению с результатами опроса 2018 года, доля подвергшихся насилию школьников сократилась на 0,4%. В частности, среди учащихся младших классов данный показатель сократилась на 1,5%, среди учащихся старших классов — на 0,1%.

Отмечается, что 39% случаев насилия приходится на обзывания, 19,5% — на издевательства, 10,6% — преследование, 8,2% — киберзапугивание, 7,7% — физическое насилие, 5,7% — сексуальное насилие.

Известно, что 0,6% опрошенных признались в том, что сами совершали акты насилия над одноклассниками. Среди них на учащихся начальных классов пришлось 1,2%, на учащихся средних классов — 0,5%, на учащихся старших классов — 0,1%.