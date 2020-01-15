Красноярск, , 13:51 — REGNUM Первое детское паллиативное отделение для неизлечимо больных детей открылось в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 января в министерстве здравоохранения Красноярского края.

Круглосуточный стационар создан на базе краевого Дома ребёнка №3 и рассчитан на 20 коек. Возраст пациентов — от 0 до 18 лет. Есть отдельные палаты и палаты для совместного пребывания с матерью. Родители могут видеть и посещать своего ребёнка круглосуточно.

В отделении будут трудиться педиатр, психологи, анестезиолог-реаниматолог, медицинский психолог, невролог, социальные работники, врач ЛФК.

На ремонт и оборудование отделения направили порядка 20 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов.

Напомним, в Красноярском крае создан регистр паллиативных пациентов. На сегодняшний день в нём состоят 227 детей, в том числе 99 в Красноярске.

Как сообщало ИА REGNUM, брянская больница получила лицензию на оказание паллиативной помощи детям.