Москва, , 13:42 — REGNUM В Послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию главными были именно социальная и демографическая части, считает первый проректор Финансового университета при Правительстве РФ Константин Симонов. Об этом он заявил 15 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Я надеюсь, что депутаты и члены Совфеда РФ не забудут, что в Послании была не только политическая компонента, но и социальная. А что касается его общей трактовки, то мы понимаем, что начиная с 2014 года экономика страны оказалась в не самой простой ситуации, — сказал Симонов. — Это и экономические санкции, и ситуация с курсом рубля, но президент сказал, что в целом мы это испытание выдержали. Бюджет прошлого года профицитен. Бюджеты других лет были иными. Мы вышли в ситуацию профицитного бюджета в условиях, когда внешняя конъюнктура достаточно сложная, но тем не менее мы это сделали, и значит, пора вернуться к социальной сфере».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в ходе ежегодного послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России не может быть ниже прожиточного минимума, и такое правило необходимо закрепить в Конституции РФ.

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