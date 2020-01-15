Москва, 15 января 2020, 13:42 — REGNUM В Послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию главными были именно социальная и демографическая части, считает первый проректор Финансового университета при Правительстве РФ Константин Симонов. Об этом он заявил 15 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в ходе ежегодного послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России не может быть ниже прожиточного минимума, и такое правило необходимо закрепить в Конституции РФ.
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