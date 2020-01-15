Воронеж, , 13:35 — REGNUM Конкурентоспособность национальной системы высшего образования на мировой арене будет зависеть от того, насколько государство справится с задачей разработки прозрачных механизмов поддержки региональных вузов. Об этом ИА REGNUM заявил ректор Воронежского госуниверситета Дмитрий Ендовицкий 15 января, комментируя тезис в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию о развитии региональных вузов.

«Отрадно слышать из уст президента РФ Владимира Путина очень правильную мысль о том, что нужно резко увеличить количество бюджетных мест, преимущественно в региональных вузах. То, что происходило до недавнего времени, фактически вело к устойчивому риску потери конкурентных преимуществ национально-образовательной системы, а за счёт кадрового обескровливания нестоличных регионов — к диспропорциям в пространственном развитии экономики РФ, в конечном итоге — к риску развала страны. Талантливый человеческий капитал перетекал из регионов в столицы. Молодые специалисты уезжали со своей малой Родины в столичные вузы», — отметил ректор ВГУ.

Руководитель Воронежского госуниверситета отметил, что решение о развитии региональных вузов нуждается во всяческой поддержке.

«Важно только прояснить, каков механизм такой поддержки? Инфраструктурного развития, развития социальной базы. Пока у региональных вузов не будет четкой программы строительства университетских кампусов, учебных корпусов общежитий, развитие научно-лабораторной базы, сложно будет создать комфортные условия для того, чтобы российские студенты не уезжали в столицу, а иностранные студенты были заинтересованы в получения образования в нашей стране», — считает Ендовицкий.

«От того, как государство решит эту задачу, сможет ли оно справится с ней в максимально короткие сроки, разработать прозрачные механизмы поддержки региональных вузов, в конечном итоге будет зависеть конкурентоспособность национальной системы высшего образования на мировой арене», — подчеркнул Ендовицкий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 15 января президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию, на оглашении присутствовали 1,3 тыс. человек.