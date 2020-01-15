Брянск, 15 января 2020, 13:38 — REGNUM Губернатор Брянской области Александр Богомаз перечислил меры социальной поддержки семей в регионе после оглашения послания президента РФ Федеральному собранию.
Глава региона на своей странице в социальной сети напомнил, что в Брянской области региональный материнский капитал увеличен в два раза — до 200 тысяч рублей. Выплата при рождении двойни составляет 400 тысяч рублей, а родители тройни получают 1,2 млн рублей.
В Брянской области в 10 раз, с одной до 10 тысяч рублей, увеличилось пособие на рождение ребёнка, выплачиваемое из средств областного бюджета. С двух до 10 тысяч рублей также выросло дополнительное пособие при рождении ребёнка в многодетной семье. В пять раз выросло пособие к началу учебного года для учащихся из многодетных, малообеспеченных семей.