Брянск, , 13:38 — REGNUM Губернатор Брянской области Александр Богомаз перечислил меры социальной поддержки семей в регионе после оглашения послания президента РФ Федеральному собранию.

Глава региона на своей странице в социальной сети напомнил, что в Брянской области региональный материнский капитал увеличен в два раза — до 200 тысяч рублей. Выплата при рождении двойни составляет 400 тысяч рублей, а родители тройни получают 1,2 млн рублей.

«Беспрецедентные меры поддержки семей с детьми — один из важнейших тезисов послания президента России. Главная цель — создать систему поддержку семей и обеспечить достойную жизнь нашим гражданам. Люди — главное богатство любой нации, а семья — объединяющая сила», — написал губернатор.

В Брянской области в 10 раз, с одной до 10 тысяч рублей, увеличилось пособие на рождение ребёнка, выплачиваемое из средств областного бюджета. С двух до 10 тысяч рублей также выросло дополнительное пособие при рождении ребёнка в многодетной семье. В пять раз выросло пособие к началу учебного года для учащихся из многодетных, малообеспеченных семей.