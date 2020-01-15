Ростов-на-Дону, , 13:30 — REGNUM Первые в 2020 году подснежники распустились в одном из микрорайонов Ростова-на-Дону. Об этом горожане сообщили в социальных сетях, передаёт ИА REGNUM.

«В середине января запахло весной. Первые подснежники взошли в одном из дворов на улице Жданова (микрорайон Левенцовский)», — поделился очевидец с участниками паблика «Ростов Главный».

Стоит отметить, что цветы, которые считают предвестниками наступающей весны, распустились аномально рано. Специалисты отмечают, что обычно это происходит не раньше середины февраля.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростове-на-Дону в ближайшие дни может пойти снег. Осадки возможны 17 января. Столбики уличных термометров в этот день поднимутся до +1 градуса.

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