Москва, , 13:41 — REGNUM На уличных экранах на «Красном октябре» и гостинице «Космос» в Москве «не запустилась» трансляция послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщил корреспондент «Открытых медиа».

Ранее Общероссийский народный фронт заявлял, что покажет трансляцию послания на улицах Москвы. Представитель ОНФ Гульназ Галлямова заявила изданию, что трансляцию показали в аэропорту Шереметьево, в вагонах метро показывали цитаты президента с выступления.

Причину, по которой трансляция на уличных экранах не запустилась, отметила Галлямова, выяснят позже.