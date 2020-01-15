Улан-Удэ, , 13:26 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ вновь продлён режим «чёрного неба». Как сообщили в республиканском гидрометцентре, с 11 утра 15 января до 11 часов 16 января в городе сохранятся метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

«Объявляется НМУ второй степени опасности», — отметили в учреждении.

Напомним, режим НМУ был введён в городе 13 января. В связи с этим горожанам рекомендовали ограничить поездки на личных машинах, сократить время пребывания на улице, не проветривать квартиры, промывать нос и горло после прогулок.

Как сообщало ИА REGNUM, простые жители, общественники, политики и чиновники в последнее время бьют тревогу из-за состояния воздуха в Улан-Удэ. Отмечалось, что из-за грязной атмосферы риск возникновения заболеваний органов дыхания гоожан превысил допустимый уровень в 16,2 раза, иммунной системы — в 14,5 раза, врожденных аномалий — в 12,1 раза, возникновения новообразований — в 10,2 раза и т. д.

По мнению мэра города Игоря Шутенкова, главными ответственными за загрязнение остаются Улан-Удэнские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, котельные и печное отопление частного сектора, а также автотранспорт.

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