Москва, , 13:25 — REGNUM Предложения президента РФ Владимира Путина в части обеспечения бесплатного доступа к интернету по всей стране позитивно скажутся на развитии общества и позволят гражданам оперативно получать необходимую информацию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 января заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию поручил реализовать по всей стране проект «Доступный интернет», чтобы обеспечить бесплатный доступ к социально значимым российским интернет-сервисам.

«Такие нововведения упростят возможность оперативно получать необходимую информацию и при этом не тратить средства на доступ в интернет, если потребности в его использования достаточно ограничены. Предложенные меры сделают доступ в интернет быстрым, бесплатным и открытым — такие возможности принесут позитивные изменения для граждан», — заявил Нилов.