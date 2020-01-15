Ташкент, , 13:21 — REGNUM Экологическую карту Узбекистана, работающую в режиме реального времени, планирует создать государственный комитет республики по экологии и охране окружающей среды, сообщили в пресс-службе ведомства.

Начальник управления по координации и мониторингу за загрязнением окружающей среды Госкомэкологии Тулеген Абдугазиев отметил, что с 1 января 2021 года новые предприятия будут обязаны устанавливать автоматические станции по отбору и анализу проб воздуха.

Абдугазиев добавил, что планируется создать посты автоматизированного замера воздуха на территории всей республики, а также внедрить систему сбора данных. После создания потоков данных будет создана экологическая карта.

Напомним, 6 и 7 января в Яшнабадском районе Ташкента уровень загрязнения воздуха диоксидом азота превысил максимальную норму.

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