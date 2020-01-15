Москва, , 12:56 — REGNUM Количество бюджетных мест в российских вузах должно ежегодно увеличиваться. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая 15 января в Москве с посланием Федеральному собранию.

Глава государства подчеркнул важность сохранения равной и справедливой доступности к очному высшему образованию. Бюджетных мест должно с каждым годом становиться всё больше, при этом их должны в приоритетном порядке получать вузы в регионах, сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин отметил, что в России число школьников выросло на 6 млн с 2010 года, теперь их 19 млн. Он заявил о необходимости ввести доплаты классным руководителям, а также обеспечить детей качественным питанием в школах.

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