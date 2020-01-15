Москва, , 12:32 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин предложил превосходный демографический пакет, считает депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»).

«Превосходный демографический пакет в речи Владимира Владимировича Путина. Бесплатные школьные завтраки для младшеклассников. Маткапитал 460 тыс. рублей при рождении первенца. +150 тыс. рублей при рождении второго (если уже есть первый, то все 610 тыс. рублей) и списание ипотеки на 459 тыс. рублей при рождении третьего. Строительство 100 тысяч мест в яслях в следующем году. Это то, за что боролась и борется «Справедливая Россия», — написал Шеин в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что судьба России и ее исторические перспективы зависят от демографии.