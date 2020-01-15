Казань, , 12:31 — REGNUM Одна из первоочередных задач для властей Татарии была фактически поставлена с первых слов Владимира Путина, который начал своё послание Федеральному собранию с демографии. В республике рождаемость четыре года подряд падает, а смертность постепенно догоняет её. Разрыв по итогам 2019 года составил всего 238 человек — пока в пользу родившихся, то есть 43 180 родившихся против 42 942 умерших, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Президент в своём послании отметил, что благодаря мерам поддержки, принятым с середины 2000-х годов, удалось добиться положительных сдвигов, но «число рождений вновь падает».

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Татария в числе тех регионов, где ситуация с рождаемостью тяжёлая. К примеру, на 1 тыс. жителей в 2019 году приходилось 11,1 акта о рождении против 12 годом ранее. В целом же спад по количеству родившихся составил 7,7% (с 46 793 до 43 180).

На 1 тыс. жителей в Татарии по итогам прошлого года приходилось 11 актов о смерти против 11,5 за 2018 год. В районах республики показатель был выше — 12,2 акта. И хотя смертность снизилась на 4,1%, но спад рождаемости был выше и не нивелировался.

Демографические итоги Татарии: четыре года подряд падает рождаемость