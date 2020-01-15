Москва, , 12:27 — REGNUM Материнский капитал в России будут выдавать уже при рождении первого ребёнка. Об этом сегодня, 15 января, в ходе ежегодного послания Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин.

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Глава государства добавил, что программа маткапитала будет продлена как минимум до 31 декабря 2026 года. Путин также предложил увеличить маткапитал на второго ребёнка ещё на 150 тысяч рублей до 616 тысяч 617 рублей с ежегодной индексацией.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году размер материнского капитала составит 466 617 рублей. Это на 13,5 тыс. рублей выше, чем в 2019 году. Такие изменения связаны, в частности, с увеличением минимального размера оплаты труда, на основе которого рассчитываются в том числе и пособия.

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