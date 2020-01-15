Ташкент, , 12:26 — REGNUM Трехлетний мальчик, выпавший с пятого этажа в Ташкенте, не получил серьезных травм и находится в хорошем состоянии. Об этом 15 января сообщили пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Отмечается, что скорая помощь приехала через 7 минут после падения ребенка. Мальчику была оказана первая помощи, после чего его госпитализировали.

Мать мальчика сообщила, что оставила ребенка одного дома из-за простуды и ушла в школу за вторым ребенком. Женщина выразила благодарность всем жильцам, которые спасли жизнь ребенка, растянув одеяло.

Напомним, 14 января в Алмазарском районе Ташкента с пятого этажа упал ребенок. Жильцы растянули одеяло, которое смягчило падение мальчика.

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