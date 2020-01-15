Москва, , 12:25 — REGNUM Доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский не понимает, зачем представители российской бизнес-элиты обзавелись «золотыми паспортами» на Мальте. Комментируя обнародованную РБК информацию на своих интернет-ресурсах, он иронично написал (орфография автора сохранена):

«Нет, отговорки про бизнес, международное присутствие и прочий безвиз понятны. Но неужели товарисчи надеятся, что гражданство Мальты спасёт их, если что? Освободит от уголовного преследования, обеспечит выезд, даст возможность выбора колонии?

Не спасёт и не даст, в России это понятно даже детям. Какой-нибудь калмыцкий суд, вняв уголовке за клевету, возбуждённой за пятерку баксов, ограничит выезд, и все. Зачем? Тем более, что Путин однажды изрёк «на Родину не обижаются»?».

Напомним, ранее о том, что обладателями «золотых паспортов» Мальты стали полные тёзки ряда крупных российских бизнесменов, сообщил РБК со ссылкой на перечень новых граждан островного государства.

Известно к примеру, про мальтийское гражданство, полученное в обмен на инвестиции полными тёзками акционера АФК «Система» Александра Горбатовского, основного владельца группы компаний «Шоколадница» Александра Колобова, основателя группы «Гута» Юрия Гущина, основателя сети «Магнолия» Леонида Лунева, бывшего главы «Транснефтепродукта» Михаила Меженцева и ряда других.

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