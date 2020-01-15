Екатеринбург, , 12:23 — REGNUM Екатеринбургский урбанист Владимир Злоказов подверг критике конкурс на проектирование капремонта улицы Малышева. Об этом он сообщил в Facebook.

По словам специалиста, в техзадании не учтена необходимость выделения полос для общественного транспорта — согласно нормам документа, проектировщики могут не включать «выделенку» в готовый проект. Кроме того, не урегулирован вопрос о появлении велодорожек.

Общественник указал и другие замечания. Также Злоказов призвал екатеринбуржцев посылать свои обращения в мэрию с просьбой изменить техзадание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэрия объявила аукцион на проектирование капремонта улицы Малышева. За выполнение работ чиновники готовы отдать до 22,5 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге заявлен конкурс на проектирование капремонта улицы Малышева