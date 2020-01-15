Улан-Удэ, , 12:18 — REGNUM В Бурятии опубликовали результаты исследования о степени удовлетворённости жителей качеством соцгарантий. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства социальной защиты региона, в опросе, проведённом в четвёртом квартале 2019 года, приняли участи более 5,1 тыс. человек.

«В семнадцати районах Бурятии показатель удовлетворенности составляет 100%. В целом степень удовлетворенности граждан качеством предоставления социальных гарантий по республике составила 99,82%», — отметили в ведомстве.

Из 656 опрошенных жителей столицы республики Улан-Удэ лишь четверо выразили частичную удовлетворённость. Тогда как 646 человек оказались крайне довольны, оценив качество предоставления социальных гарантий на 99,4%. Как отмечается, цифры предоставлены Центром социальной поддержки населения.

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