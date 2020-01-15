Абуджа, , 12:15 — REGNUM Нигерийский церковный казначей был приговорен к 18 годам тюремного заключения за хищение пожертвований на общую сумму 15,5 млн найр (43 000 долларов США). Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на сообщение местных СМИ.

Ибрагим Аку, казначей из Церкви Братьев в штате Адамава, признал себя виновным по шести пунктам обвинения, среди которых — подлог и получение средств обманным путем.

Затем он был приговорен к трем годам тюремного заключения за каждый пункт обвинения, отмечают репортеры. Приговор был вынесен в Верховном суде в Йоле на северо-востоке Нигерии, сообщили в аккаунте подавшей иск Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) в Твиттере.

По версии следствия, казначей должен был внести средства, собранные в качестве пожертвований, на банковский счет церкви. Однако Аку вместе с сообщником, который с тех пор пропал без вести, подделал банковские депозитные документы и не перечислил средства на счет церкви. Сообщник получил от Аку 500 000 найр в качестве вознаграждения за помощь в совершении сделки.

Верховный суд также обязал Аку вернуть деньги церкви и продать все, что было на них куплено.