Москва, , 12:12 — REGNUM Рождаемость в России вновь падает, заявил 15 января президент страны Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

«Судьба России и ее историческая перспектива зависит от того, сколько нас будет», — заявил глава государства.

Число рождений на одну женщину составило 1,5. Для нашей страны — мало. Для сравнения — 1,3 было в 1943 году, отметил Путин.

По словам российского лидера, к 2024 году коэффициент рождаемости в России должен быть равен 1,7.

Читайте также: Как жить дальше: Путин оглашает послание Федеральному собранию — трансляция