Рязань, , 12:05 — REGNUM Губернатор Рязанской области Николай Любимов считает, что президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию подведёт итоги реализации нацпроектов. Об этом он рассказал журналистам перед началом оглашения послания.

Глава региона считает, что президент сделает упор на совершенствование механизмов реализации нацпроектов.

«В первую очередь в первичном звене здравоохранения, в образовании, в отношении демографии. Первый год показал, что это нужно, это крайне нужно регионам. Но некоторые механизмы нужно донастроить», — сказал губернатор.

Кроме того, Николай Любимов уверен, что президент в преддверии празднования 75 годовщины Победы будет говорить о том, как поддержать старшее поколение, о том, как препятствовать переписыванию историй в других странах.