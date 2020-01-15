Ростов-на-Дону, , 11:56 — REGNUM В Ростовской области прокуратура добилась сноса ветхого многоквартирного дома. Объект, подлежащий сносу, расположен в Таганроге. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Как выяснилось в ходе инспекции, дом, расположенный в переулке Глушко, власти муниципалитета признали аварийным и подлежащим сносу. Все предшествующие процедуры были выполнены. Однако МКУ «Альтернатива», которому поручено произвести снос объекта, не выполнил работы, несмотря на угрозу обрушения здания.

Прокуратура обратилась в суд, по решению которого объект снесён.