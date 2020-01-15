Рязань, , 11:57 — REGNUM Губернатор Рязанской области Николай Любимов рассказал журналистам о своём видении послания президента РФ Федеральному Собранию. Глава региона на первое место поставил борьбу со стагнацией роста доходов населения.

По мнению губернатора, социальные меры должны касаться, в первую очередь, беднейших слоёв, тех, у кого доходы ниже прожиточного минимума. А для среднего класса экономика должна стать локомотивом.

«Я думаю, основное, на чём сделает упор президент в своей речи, — как нам заставить экономику работать и как социальными мерами ускорить рост доходов населения», — считает Николай Любимов.

Как сообщало ИА REGNUM, послание Федеральному собранию будет оглашено в 12:00 15 января в выставочном зале «Манеж».