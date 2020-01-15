Воронеж, , 11:54 — REGNUM Двухлетний мальчик скончался от менингита в больнице Верхнего Мамона Воронежской области. Ребёнок поступил в больницу в крайне тяжёлом состоянии, заболевание развивалось очень быстро, и врачи оказались бессильны.

Как пишет РИА «Воронеж», мальчик умер ещё 1 января, однако известно об этом стало позже. Ребёнок жил в многодетной семье, у него трое братьев и сестёр. Семья находилась в гостях у родственников в Верхний Мамон, и там ему внезапно стало плохо.

«Медики проводили дистанционное консультирование с детскими инфекционистами областного центра. Заболевание имело острую форму, развивалось стремительно. Несмотря на реанимационные мероприятия, спасти ребенка не удалось», — пояснили в облздраве.

Ежегодно в регионе в среднем регистрируется пять-восемь случаев заболевания. В 2018 году от менингококковой инфекции скончались двое детей.