Москва, , 11:46 — REGNUM Большинство жителей России (73%) удовлетворены тем, как провели праздничные каникулы в 2020 году. Это на 4% больше, чем в 2019 году, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Чаще всего в праздничные дни граждане ходили в гости (30%) и гуляли на природе (28%). Катались на коньках, лыжах или санках (17%), были в кино или водили детей на представления (17%).

Также 14% опрошенных посещали театры и концерты, 11% ездили за город или на дачу (11%). По сравнению с 2019 годом, сократилась число граждан, которые работали в новогодние каникулы — с 21% до 15% в 2020-м.

В опросе 9 января 2020 года приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (76%) встретили Новый 2020 год дома, 9% — в гостях.

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