Магас, , 11:45 — REGNUM Еще двое жителей Ингушетии задержаны в ходе расследования убийства начальника центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Их имена не называются.

Следствие полагает, что они могут быть причастны к нападению на главу Центра «Э» в январе 2019 года и его убийству 2 ноября 2019 года, пишет «Интерфакс-Юг».

Ранее по делу были арестованы уже 12 человек. Один из них 46-летний житель ингушского села Экажево Курейш Картоев — арестован заочно. Предполагается, что он после убийства братьев Эльджаркиевых скрылся от следствия за границей.

Читайте также: Задержан 12-й подозреваемый в убийстве главы Центра «Э» Ингушетии

Как сообщало ИА REGNUM, глава центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат Абулахмед, были убиты 2 ноября 2019 года возле дома в Москве. Ранее, в январе того же года, на полицейского в Ингушетии было совершено покушение — его машину обстреляли, погиб водитель. Следствие считает одной из основных версий обоих преступлений профессиональную деятельность Эльджаркиева.