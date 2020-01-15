Кизляр, Дагестан, , 11:48 — REGNUM Число госпитализированных в дагестанском городе Кизляре с диагнозом острая кишечная инфекция выросло до 69 человек, среди них — 38 детей. Состояние пациентов — средней степени тяжести, сообщили ИА REGNUM 15 января в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Всего в центральную городскую больницу Кизляра с признаками отравления поступило 72 человека, в том числе 39 детей. Однако двое взрослых и один ребенок выписаны под расписку. Напомним, еще накануне региональный минздрав сообщал о госпитализации 32 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту отравления жителей Кизляра возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей. По предварительным данным, причиной массового заболевания стало употребление воды из крана.

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