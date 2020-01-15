Екатеринбург, , 12:01 — REGNUM Мэрия Екатеринбурга объявила аукцион на проектирование капитального ремонта одной из центральных транспортных артерий города — улицы Малышева. Информация размещена на официальном сайте госзакупок.

Ремонту подвергнется улица на всём её протяжении. За проектирование горадминистрация готова отдать до 22,5 млн рублей. Аукцион состоится 10 февраля 2020 года, а заявки от исполнителей будут приниматься до конца января.

В рамках проекта необходимо учесть посадку новых кустарников и деревьев — стволы последних огородят особой защитой с функцией велопарковки. Кроме того, будет предусмотрена установка «умных» столбов освещения с функцией видеонаблюдения, тревожной кнопкой и Wi-Fi.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге в 2020 году планируют отремонтировать 21 км дорог. Работы будут выполнены в рамках профильного нацпроекта.

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