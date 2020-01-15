Сеул, , 11:40 — REGNUM На соревнованиях по тхэквондо в Корее бойцам добавили «шкалы здоровья» как в играх жанра файтинг. Об этом 15 января сообщает сайт cybersport.ru.

Это решение было принято для облегчения восприятия поединков у неподготовленных зрителей. Теперь бойцам необходимо снизить «шкалу здоровья» противника до нуля (каждый спортсмен начинает бой со 100 очками), нанося ему удары или получая баллы за эффектное выполнение приёмов.

Сообщается, что Ассоциация тхэквондо Кореи решилась на это нововведение из-за стремительного падения популярности дисциплины. По словам её представителей, бои стали слишком осторожными и незрелищными.

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